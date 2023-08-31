Маляр: Россия морит голодом своих солдат за отказ идти воевать

Россия столкнулась с проблемой логистики и ввела ограничения на поставку продовольственных товаров своим военным на оккупированных территориях Украины, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит сообщение замминистра обороны Анны Маляр.

По ее данным, находящиеся на Сватовском направлении оккупанты получили распоряжение в котором указано, что с сентября 2023 года будет прекращено продовольственное обеспечение личного состава подразделений, дислоцированных на территории этого района.

"Примечательно, что применение ограничений в продовольственном обеспечении для наказания личного состава стало одной из характерных особенностей проведения так называемой специальной военной операции ВС РФ в Украине" , - написала Маляр.

Также известно, что в августе этого года неподалеку от Покровска, Запорожской области, оккупантов "помещали" в вырытую глубокую яму за отказ участвовать в боевых действиях. В ней содержалось более 50 русских военных. Оккупантов кормили один раз в сутки небольшими порциями еды.

Маляр отметила, что Россия использует подобные способы наказания местных жителей на оккупированных территориях. Их наказывают за нарушение комендантского режима или под каким-либо другим надуманным предлогом.

Кроме того, зафиксировано, что в Донецк массово прибывают мобилизованные на территории России. Большинство из них – это трудовые мигранты из бывших советских республик, выехавшие на заработки в РФ и получившие российские паспорта.

"По словам указанных лиц, их фактически насильно под конвоем доставили на территорию Украины. В настоящее время их содержат под стражей в домах, владельцы которых депортированы в Россию" , - заявила Маляр.

Что происходит на оккупированных территориях Украины

Недавно сообщалось, что во временно оккупированном Луганске представители украинского подполья и Сил сопротивления ликвидировали вражеские военные патрули. Также партизаны ведут разведку в подконтрольном российским захватчикам городе.

Также в результате ряда факторов на оккупированных территориях Донецкой области все больше обостряется социально-экономическая ситуация.