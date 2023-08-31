Аэродром в Курске 27 августа атаковали картонными дронами – источники

Контрразведчики СБУ атаковали аэродром в российском Курске в ночь на 27 августа картонными дронами, сообщает Украинская правда.

﻿Об этом говорит видео в Telegram-канале "Оперативный ВСУ", собеседники в спецслужбах.

Видео, которое появилось в сети 31 августа, демонстрирует кадры тестирования картонных дронов. Аутентичность видео подтверждают источники УП.

Отмечается, что такие дроны являются невидимыми для вражеских радаров. После взрыва поражающие элементы накрывают довольно большую площадь, достаточную, чтобы повредить даже большой самолет.

Нестандартна розробка СБУ - у росіян на один страшний сон більше…???? pic.twitter.com/jqFOFPx9Jn — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 31, 2023

По словам источника, именно с помощью этих картонных дронов военные контрразведчики спецслужбы в ночь на 27 августа атаковали аэродром в российском Курске.

Тогда дроны-камикадзе отработали по четырем самолетам Су-30 и одному МИГ-29. Также среди пораженных целей были радары комплекса С-300 и два "Панциря".