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Зеленский заявил, что будет баллотироваться в президенты во второй раз

Зеленский заявил, что будет баллотироваться в президенты во второй раз
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский заявил, что будет баллотироваться в президенты во второй раз, если выборы состоятся в 2024 году, сообщает Деловая столица.

Об этом он рассказал в интевью португальскому телеканалу RTP.

"В 2024 году, если будет продолжаться война, и если выборы состоятся, я никогда в жизни не покину свою страну", — заявил действующий президент Украины.

Отвечая на вопрос о страхе проигрыша на выборах, Зеленский сказал:

"Я ничего не боюсь".

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