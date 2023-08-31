Зеленский заявил, что будет баллотироваться в президенты во второй раз
Президент Владимир Зеленский заявил, что будет баллотироваться в президенты во второй раз, если выборы состоятся в 2024 году, сообщает Деловая столица.
Об этом он рассказал в интевью португальскому телеканалу RTP.
"В 2024 году, если будет продолжаться война, и если выборы состоятся, я никогда в жизни не покину свою страну", — заявил действующий президент Украины.
Отвечая на вопрос о страхе проигрыша на выборах, Зеленский сказал:
"Я ничего не боюсь".