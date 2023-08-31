Президент Владимир Зеленский заявил, что будет баллотироваться в президенты во второй раз, если выборы состоятся в 2024 году, сообщает Деловая столица.

Об этом он рассказал в интевью португальскому телеканалу RTP.

"В 2024 году, если будет продолжаться война, и если выборы состоятся, я никогда в жизни не покину свою страну" , — заявил действующий президент Украины.

Отвечая на вопрос о страхе проигрыша на выборах, Зеленский сказал:

"Я ничего не боюсь".