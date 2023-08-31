Сербия передала Украине 14 грузовиков с гуманитарной помощью

Сербия вчера, 30 августа, передала Украине 14 грузовиков с гуманитарной помощью для пострадавших от подрыва оккупантами Каховской ГЭС, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Посольство Украины в Республике Сербия.

"30 августа состоялась официальная церемония передачи Украине 14 грузовиков с гуманитарной помощью (медикаменты, питьевая вода, фильтры для воды, одеяла и т.д.)" , - говорится в сообщении.

Это стало частью сформированной ЕС гуманитарной помощи гражданскому населению Украины.

Для кого предназначена эта помощь

Правительство Сербии приняло участие в этой общеевропейской акции и выделило гуманитарную помощь для пострадавших в результате подрыва российскими террористами дамбы Каховской ГЭС жителей Херсонской области.

Фото: Церемония отправления помощи (facebook.com/ambasadaukrajine)

В церемонии приняли участие премьер-министр Республики Сербия Брнабич, посол Украины Толкач, министр по вопросам евроинтеграции Сербии Мишевич, глава Делегации ЕС в Сербии Жофре.

Глава правительства Сербии и глава делегации ЕС заверили в неизменности своих намерений и решимости и в дальнейшем оказывать необходимую помощь украинскому народу в трагические дни российского нашествия.

Позиция Сербии по войне в Украине

Президент Сербии Александр Вучич сказал, что его страна не против продажи оружия посредникам, которые могут в дальнейшем передать его Украине для борьбы против российской агрессии. Ранее американские СМИ со ссылкой на секретные документы Пентагона сообщили, что Сербия согласилась или уже отправила оружие Украине.

Недавно премьер-министр Ана Брнабич заявила, что Сербия готова участвовать в послевоенном восстановлении Украины и поддерживать ее европейскую интеграцию, передавая свой опыт.