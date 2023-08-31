США впервые передают Тайваню оружие по программе для суверенных государств

Администрация президента США Джо Байдена одобрила финансирование первой в истории передачи американского военного оборудования Тайваню в рамках программы, которая обычно используется для суверенных государств, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает CNN.

В рамках программы финансирования зарубежных военных операций (FMF) Государственный департамент США одобрил предоставление Тайваню военной помощи на 80 миллионов долларов, которые оплатят из американского бюджета.

Представитель Госдепа подтвердил CNN одобрение военной помощи, в то же время подчеркнув, что она не означает изменения политики "одного Китая".

Но китайское Министерство иностранных дел в четверг резко отреагировало на новость, призвав США "прекратить усиление американо-тайваньских военных связей и вооружение Тайваня" и "прекратить создавать напряжённость по ту сторону Тайваньского пролива".

Как напоминает CNN, США уже продавали оружие Тайваню, но в рамках отдельной программы иностранных военных продаж (FMS).

Согласно принятому в прошлом году закону, правительство США имеет право тратить до двух миллиардов долларов ежегодно на военную грантовую помощь Тайваню с 2023 по 2027 год.

Ранее в августе администрация президента США обратилась к Конгрессу с просьбой профинансировать вооружение для Тайваня в рамках дополнительного бюджетного запроса.

Тайвань, который имеет демократическое устройство, считает себя отдельным государством, тогда как Китай и подавляющее большинство мира – официальная Британия тоже – называет его частью китайской территории. Китай с большим недовольством воспринимает визиты иностранных чиновников на остров.