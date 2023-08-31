Глава МИД Турции в Москве призвал к восстановлению "зерновой сделки"

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, находящийся с визитом в Москве, на пресс-конференции после встречи с российским визави Сергеем Лавровым призвал к восстановлению Черноморской зерновой инициативы, сообщает Европейская правда.

Об этом пишет Daily Sabah.

Фидан, для которого нынешний визит в Россию является первым в статусе главы турецкого МИД, подчеркнул важность возрождения "зерновой сделки" и подтвердил решимость Турции способствовать усилиям в этом направлении.

"Мы продолжим работать над возрождением Черноморского зернового соглашения, которое имеет решающее значение для глобальной продовольственной безопасности, стабильности и мира в Черноморском регионе", – сказал он.

Глава МИД Турции отметил, что ООН подготовила новый пакет предложений по восстановлению Черноморского зернового соглашения.

"Мы считаем, что это обеспечит надлежащие основания для возобновления соглашения", – добавил он.

Российская сторона накануне визита Хакана Фидана заявила, что обсудит с ним свое предложение по экспорту зерна с участием Катара, которое подала как "оптимальную рабочую альтернативу" Черноморской зерновой инициативе.

Как известно, Россия 17 июля заявила об остановке действия "зерновой сделки" и пригрозила "рисками" сторонам, которые решатся на продолжение инициативы без участия РФ. Кроме того, Москва начала массированные обстрелы портовой инфраструктуры Одессы и дунайских портов.