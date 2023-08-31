Генштаб: ВСУ продолжают сдерживать наступление врага под Марьинкой

В районе Марьинки Донецкой области Силы обороны Украины сдерживают попытки наступления российских оккупационных войск, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ 31 августа.

В течение суток враг нанес 1 ракетный и 31 авиационный удар, совершил 52 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

В течение суток произошло 25 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, это, в частности, Сосновка Черниговской области, Середина-Буда, Ромашково, Шалыгино, Новая Слобода Сумской области и Волчанск, Хрипуны, Караическое, Малая Волчья Харьковской области.

На Купянском направлении противник нанес авиационный удар в районе Котляровки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Боровая, Купянск, Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Чернещины Харьковской области, Новоегоровки и Белогоровки Луганской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Раздолевка, Верхнекаменское, Федоровка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник нанес авиационные удары в районах Белой Горы и Нью-Йорка Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Миньковка, Богдановка, Ивановское, Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг нанес артиллерийские и минометные обстрелы по н.п. Александрополь, Новокалиново, Авдеевка, Северное, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки Донецкой области. Противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки. Нанес авиационный удар в районе Красногоровки. Артиллерийским обстрелам подверглись Красногоровка, Победа, Марьинка, Курахово, Новомихайловка, Екатериновка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Угледара и Старомайорского Донецкой области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали такие населенные пункты как Водяное, Богоявленка, Пречистовка, Благодатное, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении противник нанес авиационные удары в районах Новоданиловки, Роботино, Орехова Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Новодаровка, Ольговское, Красное, Гуляйполе, Лобково, Плавные Запорожской области.

На Херсонском направлении противник обстрелял из артиллерии и минометов н.п. Станислав, Велетенское, Антоновка Херсонской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Авиация сил обороны в течение суток нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и 4 — по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 артиллерийское средство на огневой позиции и 2 радиолокационные станции противника.