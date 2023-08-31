Залужный поговорил с Милли о контрнаступлении и усилении ПВО
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный поговорил с главой Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли о контрнаступлении, вооружении и усилении противовоздушной обороны Украины, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ.
Залужный пообщался с Милли по телефону "в рамках постоянного диалога с партнерами".
Во время разговора проинформировал генерала Милли об оперативной обстановке на фронте и рассказал о ходе украинской наступательной операции.
"Отдельно остановились на поставках вооружения и боеприпасов.
Усиление нашей противовоздушной обороны – еще один важный вопрос, который также содержательно обсудили.
Поблагодарил за очередной пакет помощи по безопасности, о котором США объявили накануне, а также за работу, которую проводят наши союзники для предоставления Украине истребителей F-16".