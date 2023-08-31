Боррель рассказал о возможности вступления новых членов в Евросоюз

Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель выразил поддержку установлению ориентировочного времени вступления в Евросоюз новых членов, сообщает Европейская правда.

Об этом он заявил на пресс-конференции в четверг по итогам неформальной встречи министров иностранных дел в испанском Толедо.

Топ-дипломат Евросоюза указал, что вопрос расширения "витал над нашими дискуссиями".

"Украина должна стать членом ЕС, Западные Балканы – тоже, и быстро. Думаю, война в Украине имела побочным эффектом ускорение процесса расширения – который, однозначно, является процессом на основе заслуг: государство-кандидат станет членом, когда выполнит все условия", – подчеркнул Боррель.

"Но в то же время, по моему мнению, неплохо бы зафиксировать политическую цель, горизонт, чтобы придать политическому процессу толчок. И конечно, (толчок. – Ред.) для нас, потому что мы тоже должны готовиться к расширению, которое может привести к появлению десяти новых членов", – добавил он.

Боррель не уточнил, каких именно новых десяти членов ЕС имеет в виду, и указал, что "временная цель" расширения ЕС может "мобилизовать нашу энергию и энергию государств-кандидатов".

Напомним, на форуме в словенском курортном городе Блед в понедельник президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Европейский Союз должен быть готов принять новые страны-члены к 2030 году.

Перед собравшимися лидерами он подчеркнул, что расширение ЕС является и будет оставаться процессом, основанным на заслугах, поскольку членство в ЕС несет как обязанности, так и преимущества.

В Европейской комиссии, однако, призыв готовиться к расширению Европейского Союза на конкретный год не поддержали.