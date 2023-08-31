Зеленский выступил перед студентами КПИ

Каждое достижение Украины – это результат образования украинцев, заявил президент Владимир Зеленский, поздравляя студентов со 125-й годовщиной основания университета "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского", сообщает Украинская правда.

Об этом говорит выступление Владимира Зеленского в КПИ 31 августа, Офис президента.

"Рад видеть и поздравлять вас с очень важным, на мой взгляд, днем – со 125-летием Киевской политехники.

125 лет для университета – это юность. Но, хотя ваш университет и юный, Национальный технический университет хорошо известен в мире и имеет славу в разных странах, чьи люди учились здесь. А главное – университет получил то, что сейчас так важно для всех украинцев, – доверие. Университет получил доверие. И это заслуженное доверие. Потому что университет действительно крепкий. Я благодарю вас, что вы поддерживаете прочность и славу Киевской политехники!

Разные времена были для университета. Как и вообще разные времена для Украины. Сейчас, во время такой войны, особенно сложно.

Но, как бы ни было сложно и какими бы ни были времена, все равно остается неизменным то, что образование имеет значение. Знания, образованность, реальная компетентность человека – в хорошие времена без этого почти невозможно выиграть в конкуренции с другими, а во времена тяжелые без этого не бывает побед".

Президент отметил, что знания "работают на результат" и в этой войне.

Так, следствием знаний он назвал ежедневные новости об очередной "бавовне" (взрывах – ред.) на территории России, когда "война с ее последствиями возвращается обратно – к агрессору".

Или то, что крейсер "Москва" пошел на дно, потому что "сработали компетенции тысяч украинцев и украинок".

Зеленский добавил, что каждое боевое применение украинских морских дронов – результат того, что "сработало образование многих людей, которые создали дроны".

"Люди, которые этими дронами, управляют, которые обеспечивают существование такой нашей современной новой силы. У нас теперь есть производство пушек, которого не было раньше в государстве. Нужных снарядов.

Каждый такой результат Украины – это образование конкретного украинца, конкретной украинки. И, кстати, многие из них получили образование именно здесь, у вас, в Киевской политехнике, и в других украинских соответствующих технических вузах".

Президент добавил, что даже то, что Владимир Путин избегает зарубежных визитов из-за ордера на его арест от Международного уголовного суда, – следствие надлежащего профессионального образования целого ряда специалистов.

Также, по мнению Зеленского, "украинская защита и украинская победа в войне будут наукой для других народов, как обороняться, как сохранить жизнь".

"Это касается и войны дронов – все в мире уже делают выводы. Тактики на поле боя. Киберзащиты. Войны гибридной, информационной войны. Мир видит, какая техника срабатывает. Какие решения помогают. Что реально усиливает защиту, что усиливает оборону" , – пояснил он.

Даже международная поддержка – "это много тысяч технических, управленческих, технологических, различного характера решений, которые сработали ради Украины", добавил президент.

"Если бы украинцы не были образованной нацией, если бы социальная компетентность наших людей не была такой высокой, если бы мы, вы не были настроены на инновации и готовы к максимально открытому диалогу с миром ради своего государства, ради обороны, судьба Украины могла бы быть подобной тому, что переживают другие народы, чья независимость потеряна.

Вернуть независимость очень сложно – много исторических примеров. Почти невозможно.

И Украина выстояла. И Украина продолжает жить. Украина защищается. Украина возвращает свое. Благодаря этим знаниям современности. Благодаря смелости. Благодаря единству. Благодаря оружию. Благодаря поддержке мира.

Но и благодаря тому, что каждый из этих элементов работает на почве образования. И пусть Украина становится сильнее вместе с нашим украинским образованием. И с вашей политехникой, со всеми вузами – я всем этого желаю, с идеями и компетенциями.

Образование имеет большое значение. И когда это так для нас, Украина будет иметь большое значение. Для всех в мире".