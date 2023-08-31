Bloomberg: Индия уменьшает импорт нефти из РФ уже третий месяц подряд

Индия уменьшает импорт нефти из РФ уже третий месяц подряд, оно достигло 1,57 млн баррелей в сутки. Это самый низкий уровень с января 2023 года, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Bloomberg.

Также индийские нефтеперерабатывающие заводы также сократили поставки из Ирака, другого крупнейшего поставщика, на 10% по сравнению с августом месяца до 848 000 баррелей в день.

С чем это может быть связано

Некоторые из этих объемов были заменены резким ростом импорта из Саудовской Аравии, который вырос на 63% за месяц до 852 000 баррелей в день.

Потребление Индией российской нефти резко возросло с прошлого года, достигнув пика в 2,15 миллиона баррелей в день в мае.

Еще одна причина падения закупок в РФ

Компания Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd, чье подразделение имеет мощность 301 000 баррелей в день, сократила импорт на две трети.

"Закупки Reliance Industries упали до 1,1 миллиона баррелей в день с обычных средних значений в 1,2-1,3 миллиона баррелей, поскольку компания планирует закрыть установку по переработке сырой нефти в сентябре" , - говорится в материале.

Позже Индия будет закупать больше нефти.

Общий импорт сырой нефти в Индию, который в августе снизился на 7% по сравнению с предыдущим месяцем до 4,35 млн баррелей в день, скорее всего, увеличится с октября.

Причиной этого называются спрос на продукцию, который будет набирать обороты в четвертом квартале, а масштабного ремонта в этом году не будет.

Что говорят о поставках нефти в Россию

Сегодня российскому диктатору Владимиру Путину заявили, что РФ объявит на следующей неделе о сокращении поставок нефти на внешние рынки.

Вице-премьер РФ Александр Новак сказал Путину, что РФ договорилась со странами ОПЕК+ о новых параметрах сокращения поставок российской нефти на внешние рынки.

Индия и российская нефть

В июне сообщалось, что Индия в 10 раз увеличила импорт российской нефти.

Позже стало известно, что российская нефть продолжает поступать в страны Европейского союза, несмотря на эмбарго, как нефтепродукты из третьих стран, особенно Индии.

Уже в июле Reuters писало, что индийские нефтепереработчики стали оплачивать часть импорта сырой нефти из России китайскими юанями.