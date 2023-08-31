Кулеба посоветовал всем критикам контрнаступления заткнуть рот

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в четверг резко раскритиковал комментаторов, которые говорят о якобы медленных темпах украинского контрнаступления, сообщает Европейская правда.

Об этом Кулеба сказал перед неформальной встречей глав МИД государств Европейского Союза в испанском Толедо.

"Критиковать медленные темпы контрнаступления – это все равно, что плевать в лицо украинскому солдату, который ежедневно жертвует своей жизнью, продвигаясь вперед и освобождая один километр украинской земли за другим", – сказал министр.

"Я бы советовал всем критикам заткнуть рот. Приезжайте в Украину и попробуйте сами освободить один квадратный сантиметр", – добавил глава МИД.

На встрече министров в Толедо Кулеба рассказал, что приоритетными военными потребностями Украины остаются артснаряды, бронетехника и медеваки – бронированные "скорые" для эвакуации раненых.

Также он призвал партнеров подумать над способами защитить торговые суда, которые идут альтернативным "зерновым коридором", пока они в территориальных водах Украины – в частности, с помощью ПВО.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал не торопиться с выводами о контрнаступательной операции Украины летом 2023 года, напомнив, как Украина уже не раз превосходила ожидания.

А сам Кулеба говорил, что Киев "спокойно" относится к дискуссии на Западе о недостаточных темпах продвижения на юге, и призвал проявить терпение и не недооценивать Украину.