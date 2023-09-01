Арахамия: Украинцев, выехавших по поддельным справкам, могут экстрадировать

Украинские правоохранительные органы практически в любой стране мира могут запросить экстрадицию людей, которые выехали за границу по поддельным документам ВЛК.﻿ Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире телемарафона, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

"В любой фактически (кроме России, возможно) стране мира наши правоохранительные органы могут прийти и запросить экстрадицию таких людей, и привезти их в Украину, чтобы они несли соответствующую ответственность" , - отметил Арахамия.

По его словам, покинувшие Украину незаконно будут нести ответственность по законам за дачу взятки, за подделку документов, за уклонение от мобилизации.

Решения ВВК намерены проверять

Ранее президент Украины Владимир Зеленский провел заседание СНБО, главной темой которого стали военно-врачебные комиссии.

На заседании было принято решение проверить справки об инвалидности и непригодности к службе в армии, выданные военно-врачебными комиссиями за время полномасштабной агрессии. В частности, также проверят тех лиц, которые с помощью этих документов выехали из Украины.

Кроме того, в Украине планируют цифровизировать ВВК, чтобы убрать коррупцию, и упростить процедуру прохождения комиссии.

Вскоре представитель президента в ВР заявил, что правоохранителям, вероятно, придется проверить тысячи справок, которые были выданы военно-врачебными комиссиями с февраля 2022 года.