ООН снова предложила России восстановить зерновую сделку – CNN

Генсек Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш в письме к министру иностранных дел России Сергею Лаврову предложил "ряд конкретных предложений" по восстановлению Черноморского зернового соглашения, сообщает Украинская правда.

"У нас есть конкретные решения для решения проблем, которые позволят более эффективный доступ российского продовольствия и удобрений на мировые рынки по адекватным ценам" , – говорится в письме.

"Мы не можем иметь Черноморскую инициативу, которая работает от кризиса к кризису, от приостановки к приостановке. Нам нужно иметь что-то, что работает, и что работает на благо всех" , – отметил генсек ООН.

По словам Гутерриша, "чрезвычайно важно восстановить" зерновое соглашение.

Ведь оно является важным вкладом для содействия "адекватными целям ООН в сфере продовольственной безопасности". Это, в частности, снижение цен и создание "условий для доступа к мировым рынкам многих стран, в частности, развивающихся стран".

По словам генсека ООН, организация "приняла во внимание запросы России".

По его мнению, ООН "представила предложение, которое может стать основой для восстановления (зерновой сделки – ред.), которое должно быть стабильным".