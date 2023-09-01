Генштаб: Авиация нанесла 14 ударов по районам скопления оккупантов

За минувшие сутки авиация Сил обороны нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава российских оккупантов.﻿ Всего на фронте произошло более 25 боевых столкновений.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ 1 сентября.

Сегодня ночью РФ нанесла очередной ракетный удар по территории Украины. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.

За прошедшие сутки враг нанес 1 ракетный и 44 авиационных ударов, совершил 70 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям Сил обороны и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения подверглись жилым домам и другой гражданской инфраструктуре.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районе Казачьей Лопани Харьковской области, совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов.

На Купянском направлении враг нанес авиационный удар в районе Котляровки Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись населенным пунктам Боровая, Купянск, Кисловка Харьковской области.

В Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новоегоровки Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Чернещины Харьковской области, Новоегоровки и Белогоровки Луганской области, Рай-Александровки Донецкой области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 15 населённых пунктов.

На Бахмутском направлении россияне нанесли авиационные удары в районах Белой Горы и Нью-Йорка Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов противника пострадали более 15-ти населенных пунктов.

На Авдеевском направлении враг нанес артиллерийские и минометные обстрелы по населенным пунктам Александрополь, Новокалиново, Авдеевка, Северное, Орловка, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе Марьинки Донецкой области. Противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки. Нанес авиационный удар в районе Красногоровки. Артиллерийские обстрелы подверглись населенным пунктам Красногорвика, Победа, Марьинка, Курахово, Новомихайловка, Екатериновка, Константиновка, Антоновка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационные удары в районах Угледара и Старомайорского Донецкой области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали такие населенные пункты как Водяное, Угледар, Богоявленко, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении противник нанес авиационных ударов в районах Новоданиловки, Роботино, Малой Токмачки, Ореховой Запорожской области. От артиллерийских обстрелов противника пострадали более 20-ти населенных пунктов.

На Херсонском направлении противник нанес авиационные удары в районах Николаевки и Ольговки Херсонской области, обстрелял из артиллерии и минометов населенные пункты Станислав, Ольговка, Понятовка, Огромное, Антоновка Херсонской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и 4 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 1 артиллерийское средство на огневой позиции и 2 радиолокационные станции противника.