Украинские военные за сутки уничтожили почти 500 оккупантов и 23 танка
Силы обороны Украины за прошедшие сутки уничтожили около 470 российских оккупантов, а также 23 танка, 23 артиллерийские системы, одну реактивную систему залпового огня и другую военную технику противника.
Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.09.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 263 490 (+470) человек,
- танков – 4459 (+23) ед,
- боевых бронированных машин – 8613 (+9) ед,
- артиллерийских систем – 5530 (+23) ед,
- РСЗО – 735 (+1) ед,
- средств ПВО – 500 (+0) ед,
- самолетов – 315 (+0) ед,
- вертолетов – 316 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4421 (+4) ед,
- крылатых ракет – 1445 (+0) ед,
- кораблей /катеров - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 8009 (+33) ед,
- специальной техники – 831 (+1) ед.