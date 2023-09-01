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Украинские военные за сутки уничтожили почти 500 оккупантов и 23 танка

Украинские военные за сутки уничтожили почти 500 оккупантов и 23 танка
Фото: Facebook

Силы обороны Украины за прошедшие сутки уничтожили около 470 российских оккупантов, а также 23 танка, 23 артиллерийские системы, одну реактивную систему залпового огня и другую военную технику противника.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.09.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 263 490 (+470) человек,
  • танков – 4459 (+23) ед,
  • боевых бронированных машин – 8613 (+9) ед,
  • артиллерийских систем – 5530 (+23) ед,
  • РСЗО – 735 (+1) ед,
  • средств ПВО – 500 (+0) ед,
  • самолетов – 315 (+0) ед,
  • вертолетов – 316 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4421 (+4) ед,
  • крылатых ракет – 1445 (+0) ед,
  • кораблей /катеров - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 8009 (+33) ед,
  • специальной техники – 831 (+1) ед.

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