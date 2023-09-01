Нацбанк за полгода продал рекордный объем долларов из резервов

Национальный банк Украины (НБУ) августа 2023 продал на межбанковском валютном рынке 2,364 млрд долларов. Это самый большой объем с февраля текущего года, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Всего с начала года НБУ для поддержки баланса на рынке продал 16,575 млрд долларов. Однако эти расходы компенсируются за счет международной помощи.

Валютный рынок

С началом войны в Украине действуют жесткие валютные ограничения и фиксированный курс гривны по отношению к доллару. Безналичный рынок балансируется за счет продажи валюты Нацбанком по курсу, близкому к официальному - 36,9333 гривен за доллар (36,5686 гривен плюс 1%).

Глава НБУ Андрей Пышный заявил, что даже после принятия решения о переходе к большей гибкости курса НБУ и в дальнейшем будет активно участвовать в торгах на валютном рынке, покрывая структурный дефицит между спросом и предложением валюты.

"Благодаря этому курс сможет колебаться в обе стороны - не только ослабляться, но и укрепляться, реагируя на изменение именно баланса спроса и предложения на валютном рынке, а не объемы спроса и предложения как таковые" , - сообщил он глава НБУ.

Отметим, за 2022 год НБУ продал на межбанке 24,95 млрд долларов. Этот объем является рекордным и несравнимым с предыдущими годами.