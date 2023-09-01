Париж стал первой столицей в ЕС, где запрещен прокат самокатов

В Париже с 1 сентября окончательно прекратили работу все сервисы проката электросамокатов во исполнение результатов референдума, где за это высказалось большинство горожан, сообщает Европейская правда.

В пятницу с улиц французской столицы уберут последние самокаты прокатных сетей Lime, Dott и Tier. Весь парк прокатных электросамокатов насчитывал 15 тысяч.

Операторы, готовясь сворачивать деятельность, начали уменьшать их количество на улицах еще в июле. Самокаты перевозят в другие города во Франции, такие как Лилль и Бордо, или пополняют ими парк самокатов в ряде городов за рубежом – в Лондоне, Копенгагене, Тель-Авиве.

Опрошенные пользователи сети рассказывают, что в дальнейшем пересядут на прокатные велосипеды, или же купят собственный самокат, поскольку запрет касается только прокатов. Большинство говорят, что не станут после сворачивания прокатов чаще ездить общественным транспортом.

Напомним, в апреле почти 90% парижан проголосовали на референдуме за запрет прокатных электросамокатов из-за опасности, которую они создают для пешеходов.

Толчком к этому стал очередной рекорд по количеству ДТП с участием электросамокатов – в 2022 году в Париже пострадали почти полтысячи человек и трое погибли.

Запрет вступил в силу с 1 сентября и положит конец 5-летней истории прокатных самокатов во французской столице. Париж стал первой европейской столицей, которая пошла на такой шаг.