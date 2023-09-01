СМИ: под Москвой беспилотник атаковал цех по производству электроники для ракет

В подмосковных Люберцах после атаки украинского беспилотника горит цех по производству электроники для ракет. Об этом заявил источник в Минобороны, сообщает Украинская правда.

Утром 1 сентября мэр Москвы Сергей Собянин заявил в Telegram-канале, что российская ПВО пресекла очередную попытку пролета беспилотника в Москву.

"Рядом с Люберцами пресечена очередная попытка пролёта беспилотника к Москве. Предварительно пострадавших и разрушений нет. Экстренные службы работают на месте произошедшего. Спасибо военным, что не дали испортить нам День знаний!" , - написал он.

В то же время источник издания опровергает слова Собянина, отметив, что дрон добрался до места назначения и сейчас продолжается пожар в цехе научно-производственного предприятия "Томилинский электронный завод" в Люберцах.

"Операция ГУР, все успешно, продолжение следует" , – рассказал собеседник.

ГУР официально не комментирует указанные события. В то же время представитель Главного управления разведки МОУ Андрей Юсов в комментарии изданию отметил, что российская пропаганда выдала "на гора" очередную ложь о сбитом дроне и подтвердил, что в Люберцах в пятницу действительно "расцвела бавовна" на российском заводе.