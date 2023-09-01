Украина усилила оборону границы из-за военных учений в Беларуси

В Беларуси 1 сентября начались военные учения "Боевое братство - 2023", которые продлятся до 6 сентября. Поэтому Украина усилила северную границу. Об этом заявил командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев, сообщает Укринформ.

"Об учениях "Боевое братство - 2023", которые сегодня стартовали в Беларуси и продлятся до 6 сентября. По военной науке мы всегда адекватно реагируем на любые изменения в оперативной боевой обстановке. Это простая, но очень нужная военная работа" , - отметил Наев.

По его словам, для ВСУ любые действия со стороны врага, в частности, проведение учений на их территории – это определенный аспект повышения опасности.

"Конечно, мы реагируем. Командующим, командирам поставлены четкие задачи по усилению обороны государственной границы Украины и усилению бдительности на всех боевых позициях. Мы осознаем, что от врага можно ожидать чего-либо. Но он должен понимать, что мы всегда готовы к соответствующему. реагирование" , - подчеркнул Наев.

Как сообщалось, оперативно-стратегические учения стран-членов Организации Договора о коллективной безопасности начнутся 1 сентября и продлятся до 6 сентября на шести полигонах в Брестской, Гродненской и Минской областях.

Программа включает "действия сил коллективной безопасности в условиях кризисной ситуации в восточноевропейском регионе", а также разведывательную деятельность, тренировку структур безопасности, подразделений радиоактивной, химической и биологической защиты. По данным белорусских СМИ, в учениях примут участие две с половиной тысячи военнослужащих, будут задействованы 500 единиц техники.