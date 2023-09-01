Российская авиация не смогла сбить украинский беспилотник в Крыму – ГУР

Двум боевым российским вертолетам и самолету после длительной погони не удалось сбить украинский беспилотник в оккупированном Крыму. Об этом заявили в Главном управлении разведки, сообщает Новое время.

Архивное видео ГУР обнародовало в пятницу, 1 сентября.

Спецназовцы рассказали, что на нем украинский дрон летитв районе мыса Тарханкут. Его преследуют сразу два вертолета оккупантов и один самолет.

"Несмотря на непрерывный огонь наш беспилотник вышел невредимым с "поля боя" и успешно вернулся на базу. "Криворукие какие-то…", — прокомментировал ситуацию оператор БПЛА" , — говорится в посте.

В разведке заявили, что беспилотники ГУР все чаще выходят невредимыми не только после встречи с российской ПВО, но и при прямом столкновении с авиацией оккупантов.