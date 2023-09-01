США: Москва ищет режимы-изгои для получения боеприпасов
В Министерстве обороны США призвали Северную Корею не вести переговоры с Россией и не предоставлять ей оружие для войны против Украины, сообщает Европейская правда.
Об этом на брифинге в четверг заявил представитель Министерства обороны США бригадный генерал Патрик Райдер.
Отвечая на вопрос, закончилось ли соглашение по вооружениям между группой Вагнера и КНДР, поскольку РФ и Северная Корея договорились об этом же на официальном уровне, представитель Минобороны США заявил, что группа Вагнера по сути закончила свою деятельность.
"Поэтому я думаю, что можно с уверенностью сказать, что там не ведется много переговоров. Но опять же, более широкий вопрос – это российское правительство, на которое "Вагнер" работал, поддерживая операции в Украине", – отметил Райдер.
"Итак, более широкая проблема заключается в том, что РФ ищет режимы-изгои, включая Иран, чтобы попытаться получить дополнительные боеприпасы или оружие. И поэтому мы снова призываем Северную Корею не вести переговоры с Россией и не предоставлять любые виды боеприпасов, которые могут убить невинных гражданских в Украине", – резюмировал Райдер.