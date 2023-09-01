США: Москва ищет режимы-изгои для получения боеприпасов

В Министерстве обороны США призвали Северную Корею не вести переговоры с Россией и не предоставлять ей оружие для войны против Украины, сообщает Европейская правда.

Об этом на брифинге в четверг заявил представитель Министерства обороны США бригадный генерал Патрик Райдер.

Отвечая на вопрос, закончилось ли соглашение по вооружениям между группой Вагнера и КНДР, поскольку РФ и Северная Корея договорились об этом же на официальном уровне, представитель Минобороны США заявил, что группа Вагнера по сути закончила свою деятельность.

"Поэтому я думаю, что можно с уверенностью сказать, что там не ведется много переговоров. Но опять же, более широкий вопрос – это российское правительство, на которое "Вагнер" работал, поддерживая операции в Украине" , – отметил Райдер.