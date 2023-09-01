В Польше будут возмещать деньги за возвращение тары от напитков

Польша с 2025 года введет возврат тары от напитков за возмещение ее стоимости. Соответствующий закон подписал президент, сообщает Европейская правда.

Новое законодательство обеспечит выполнение директивы ЕС по уменьшению влияния на окружающую среду.

Депозит на стоимость упаковки введут для пластиковых бутылок объемом до 3 литров, стеклянных бутылок объемом до 1,5 литра и алюминиевых банок до 1 литра.

Проект предполагает, что бутылку оценят в 0,5 злотых. Получить депозит можно будет, вернув упаковку в магазин.

Большие супермаркеты площадью более 200 квадратных метров обязаны будут установить контейнеры для сбора упаковки, меньшие магазины могут делать это по своему усмотрению.

Залоговая стоимость упаковки, которую покупатель не пришел возмещать, будет использоваться для финансирования обслуживания системы.

Операторы сбора своей упаковки – компании, ответственные за обслуживание системы – должны будут определить производители напитков, ограничений на их количество нет. Производители, которые не выполнят требования или будут собирать крайне мало упаковки, должны будут платить дополнительные взносы.

Требования вступят в силу с 1 января 2025 года.