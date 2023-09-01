CNN: российские хакеры атаковали планшеты украинских военных

Российские хакеры атаковали мобильные устройства украинских солдат, пытаясь украсть конфиденциальную информацию с поля боя. Об этом пишет CNN, сообщает Укринформ.

Как отмечается, новые рекомендации Соединенных Штатов и их союзников по разведывательному альянсу "Пять глаз", в который входят Австралия, Канада, Новая Зеландия и Великобритания, подтверждают отчет Службы безопасности Украины о попытках российских хакеров взломать планшеты на операционной системе Android, которые использовались украинскими военными для "планирования и выполнения боевых задач".

По данным СБУ, россияне "захватили" планшеты на поле боя и установили на них вредоносное программное обеспечение. Вредоносный код был разработан для кражи данных, которые посылаются с мобильных устройств солдат на спутниковую систему Starlink.

Результаты кибератаки в настоящее время неизвестны, однако в СБУ заявили, что удалось заблокировать некоторые попытки взлома.

"Злонамеренное программное обеспечение для мобильных устройств особенно коварно, поскольку оно может сообщать спецслужбам о физическом местонахождении целей" , – сказал главный аналитик фирмы безопасности Mandiant, принадлежащей Google, Джон Халтквист.

Как сообщалось, киберспециалисты СБУ заблокировали попытки российской военной разведки получить доступ к боевой системе обмена данных украинских Вооруженных сил и организовать сбор разведывательной информации.

По данным спецслужбы, ответственность за кибератаки лежит на хакерской группировке Sandworm, подконтрольной российской военной разведке.

Всего обнаружено почти 10 вражеских шпионских программ, предназначенных для получения информации из системы.