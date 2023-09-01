Экспорт IT-услуг из Украины превысил прошлогодние показатели

В июле объем IT-экспорта из Украины уменьшился на 2,4% по сравнению с прошлым месяцем, но увеличился на 3,1% по сравнению с прошлогодними показателями. Об этом свидетельствуют данные НБУ, сообщает DOU.

В июле 2023-го выручка составила $559 млн, это на $17 млн больше, чем в июле 2022 года.

Добавим, что показатель за июнь этого года составил $573 млн. В целом же после начала полномасштабной войны объем IT-экспорта в месяц держится на уровне $500–600 млн с незначительными колебаниями. В июле 2022-го этот показатель составил $542 млн, в июле 2021-го - $574 млн, а вот в июне 2020-го - $413 млн.