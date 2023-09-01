Оккупанты за сутки атаковали 10 областей Украины – сводки ОВА

За сутки российские оккупанты совершили атаки на 10 областей Украины, погибли и ранены. Об этом говорится в сводной информации областных военных администраций о ситуации в регионах Украины по состоянию на 9.00 пятницы, сообщает Укринформ.

В Черниговской области россияне совершили семь обстрелов Корюковского и Новгород-Северского районов. Враг обстреливал границы из гранатометов, минометов. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала. Данные уточняются.

В Сумской области ночью и утром россияне совершили четыре обстрела приграничья. Зафиксировано 29 взрывов. Обстрелы потерпели Шалыгинская, Краснопольская, Хотинская общины. Предварительно без человеческих потерь и разрушений гражданской инфраструктуры.

Вчера в течение дня россияне совершили 27 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумщины. Зафиксировано 167 взрывов. Обстрелы потерпели Белопольская, Середино-Будская, Новослободская, Путивльская, Краснопольская, Хотинская, Эсманская, Великописаревская, Шалыгинская общины.

В Кировоградской области во время утренней тревоги сегодня с утра сбили крылатую ракету. Разрушений, погибших и травмированных нет.

В Днепропетровской области ночью агрессор обстрелял Великомихайловскую общину в Синельниковском районе. Повреждена линия электропередач. По этой общине враг снова целился утром. Направил свою артиллерию и на Никопольский район. Попал по Марганецкой ТГ. Последствия атак уточняются. Предварительно — обошлось без погибших и раненых.

Вчера днем враг обстрелял Никополь из тяжелой артиллерии. Снаряды повредили 4 частных дома, хозяйственное сооружение, две линии электропередач и газопровод. Люди уцелели.

В Запорожской области за минувшие сутки от террора россиян пострадал 21 населенный пункт. 83 артиллерийских обстрела пришлись по территории Гуляйполя, Новоандреевки, Железнодорожного, Роботиного, Белогорья, Красного, Пятихаток, Степногорска, Павловки и других прифронтовых городов и сел Запорожской области.

Также враг совершил четыре БПЛА-атаки по Оленовке, Белогорью, Новодаровке и Каменскому, а также восемь РСЗО-обстрелов по Гуляйполю, Темировке, Новодаровке и Каменскому.

В результате артиллерийских ударов по Гуляйполю травмирована 52-летняя женщина и 67-летний мужчина, кроме этого ранения получил мужчина 59 лет, попавший под артобстрел в Орехове. Все доставлены в лечебное учреждение. Поступило 21 сообщение о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

В Харьковской области за прошедшие сутки на Слобожанском направлении враг нанес авиационный удар в районе Казачьей Лопани, совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в частности Волчанск, Хрипуны, Караическое, Малая Волчья, Бударки Чугуевского района.

На Купянском направлении агрессор нанес авиационный удар в районе Котляровки. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись Боровая, Купянск, Кисловка. По с. Чернещина Боровской общины Изюмского района произошел вражеский обстрел управляемыми авиабомбами. Повреждены здания, складские помещения и мастерская агрофирмы. Прошло без пострадавших.

В результате ударов по центральной части г. Купянск — территории автовокзала, центрального рынка — повреждены два жилых дома, админздания и нежилые помещения. Получил взрывную травму и обломочные ранения 61-летний мужчина, состояние среднее.

В с. Копанки Боровской общины в результате обстрела управляемыми авиационными бомбами был поврежден жилой дом, пострадал 49-летний мужчина. В с. Западное Дворивчанское общество из-за обстрелов захватчиков горел жилой дом Пострадавших нет.

В Луганской области вчера от вражеских атак пострадали Новоегоровка и Белогоровка. Невское и Твердохлебово попали под артиллерийский огонь. За сутки враг совершил 158 обстрелов, выпустив 553 снаряда.

В Донецкой области за минувшие сутки россияне обстреляли 15 населенных пунктов: Авдеевка, Часов Яр, пгт Большая Новоселка, пгт Заречное, пгт Райское, пгт Щербиновка, с.Мемрик, с.Мирное, с.Нелиповка, с.Новокалиново, с.Новоукраинка, с. .Урожайное, с.Успеновка, с.Шахтерское, с.Шевченко.

Повреждены 7 жилых домов (из них два - многоквартирных), админздание сельскохозяйственного предприятия, помещение масличного цеха, 20 гаражей, христианский духовный центр, ЛЭП. За сутки по области — один человек погиб, один ранен.

В Николаевской области вчера днем враг наносил артиллерийские обстрелы по акватории Очаковской общины. Пострадавших нет.

В Херсонской области за сутки враг произвел 61 обстрел, из них по г. Херсон — четыре обстрела. Россияне попали в районы 21 населенного пункта. В поле возле Новой Каменки Бериславского района на российской взрывчатке взорвался тракторист. Из-за детонации мины 62-летний мужчина получил ранения, его госпитализировали.

В результате обстрела с. Веселое Каховского района травмы несовместимые с жизнью получил 69-летний мужчина. Всего за сутки из-за российской агрессии один человек погиб, один получил ранения.