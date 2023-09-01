НАЗК внесло PepsiCo и Mars в список спонсоров войны

﻿Нацагентство по предотвращению коррупции (НАПК) внесло две ведущие пищевые корпорации PepsiCo и Mars в перечень международных спонсоров войны, сообщает Новое время.

Несмотря на заявления о сокращении своего бизнеса в РФ, эти компании продолжают работать в стране, уплачивая значительные налоги в бюджет агрессора.

PepsiCo работает в России с 1974 года, имеет 19 заводов, около 20 тыс. сотрудников и 40 тыс. сельскохозяйственных работников. По показателю чистой прибыли PepsiCo является четвертой по размеру компанией в области напитков и пищевых продуктов в РФ.

PepsiCo увеличила свои доходы в России в первый год полномасштабного вторжения — до $2,59 млрд. Чистая прибыль выросла на 333% до $525 млн по сравнению с 2021 годом. Налоги в бюджет России были уплачены более чем на $115 млн.

В марте 2022 года компания заявила о прекращении рекламной деятельности и производстве напитков в России в связи с полномасштабным вторжением России в Украину. Однако в августе 2022 года производство напитков 7Up и Mirinda под брендами Evervess и Frustyle возобновилось. В марте 2023 года возобновилось производство напитка Pepsi под брендами Evervess (высший ценовой сегмент) и "Любимый" (низший ценовой сегмент).

Также компания запустила в стране новый бренд лимонада под названием "российский подарок" взамен предыдущим продуктам. Компания продолжает производство и дистрибуцию других товаров: чипсы, снеки и молочные продукты.

На отсутствие искренних намерений покидать российский рынок указывает также, что на карьерной странице компании перечислено более 580 открытых вакансий в России, отмечают в НАПК.

Компания Mars работает в России более 30 лет, инвестировала в экономику страны-агрессора $2,5 млрд, создала более 6 тыс. рабочих мест и имеет на территории России 10 фабрик.

Компания обещала сократить бизнес на территории России после начала полномасштабной агрессии и передавать прибыль на гуманитарные нужды.

Однако фабрики продолжили работать в РФ с увеличением доходов в 2022 году. Выручка выросла до $2,45 млрд, чистая прибыль — на 59% до $377 млн. Mars уплатил более чем $93 млн налогов в российский бюджет. На сайте по поиску персонала российский филиал компании публикует около 100 открытых вакансий.