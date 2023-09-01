Буданов: Авиабазу в Пскове атаковали с территории России
Атака на самолеты Ил-76 в Пскове, где базируется 334 военно-транспортный авиаполк ВКС РФ, была проведена с территории России. Об этом заявил в комментарии The War Zone начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, сообщает Лига.net.
Ил-76 – основа военной авиации оккупантов. По словам главы ГУР, они специально нацелились на эти самолеты, так как они используются для перевозки военных грузов и десантников ВДВ.
"Мы работаем с территории России", — коротко сообщил изданию главный украинский разведчик.
Он не стал уточнять, была атака осуществлена сотрудниками ГУР или российскими партизанами, которых курирует разведка.
Буданов также отказался сказать, какие дроны применялись и в каком количестве.
Буданов подтвердил ранее озвученную оценку: два Ил-76 уничтожены и два серьезно повреждены.
В верхней части самолета расположены топливные баки и важная часть лонжерона крыла: эти секции были специально атакованы дронами, рассказал начальник ГУР.
Инфракрасное изображение с дрона ГУР (ниже) означает, пишет издание, что, "скорее всего, на самолеты сбросили бомбы, если только источник изображения не выступал в качестве наблюдательного дрона для регистрации удара, что кажется маловероятным".
"Это соответствует комментариям Буданова, что это был удар, нанесенный из России, вероятно, очень близко к базе, а не с использованием автономных дронов дальнего действия. Видео, с которого мы получили кадр, выглядит так, будто дрон сбросил одну из бомб", – пишут журналисты.