В Украине запустили 6 энергоблоков АЭС после ремонта – Энергоатом

В рамках ремонтной кампании в энергетике в Украине планово отремонтировали и запустили в работу шесть атомных энергоблоков.﻿ Об этом заявили в НАЭК "Энергоатом", сообщает Экономическая правда.

31 августа глава "Энергоатома" Петр Котин провел производственное совещание с коллективом АЭС, где внепланово завершили ремонт энергоблока-"тысячника" (имеет мощность 1000 МВт-час, - ред).

По словам Котина, ремонтная кампания этого года является самой масштабной и уже сейчас можно констатировать, что украинские атомщики уверенно демонстрируют свои профессиональность и несгибаемость.

В настоящее время шесть атомных энергоблоков, пять из которых – тысячники, уже подключены к энергосети после плановых ремонтов. Ремонт еще трех энергоблоков продолжается.

Президент компании поблагодарил персонал, который делает все возможное, чтобы ремонты проходили в максимально сжатые сроки, но без потери в качестве работ.

В середине августа сообщалось, что ремонтная кампания украинской энергосистемы идет по плану: отремонтировано 5 атомных энергоблоков, еще 4 находятся в ремонте, также починено 62% энергоблоков ТЭС и 70% ТЭЦ.