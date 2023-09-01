РФ "серьезно" готовила несколько операций по убийству Зеленского – Буданов

Начальник украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что российские оккупанты несколько раз планировали убить президента Владимира Зеленского. Об этом он сказал в интервью журналистке Наталье Мосейчук, сообщает Лига.net.

По его словам, Москва несколько раз готовила "определенные операции" для уничтожения украинского главы государства.

"Давайте так, несколько раз всерьез они готовили определенные операции. Очень серьезно. Тщательно планировали, подготовительные мероприятия проводили" , — сказал Буданов.

Он отметил, что украинские спецслужбы работают достаточно эффективно, так как этого не произошло.