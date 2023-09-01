Алкоголь не делает людей более привлекательными – исследование

Небольшое исследование опровергло устойчивый миф о том, что пьяным людям проще понравиться.

Ученые из Питтсбургского университета пригласили 18 пар друзей-мужчин в лабораторию, чтобы оценить привлекательность мужчин и женщин, которых они видели на фотографиях и видео. Это было попыткой имитировать социальные взаимодействия, которые обычно могут происходить в реальной ситуации употребления спиртного.

В одном случае обоим мужчинам дали достаточно водки и клюквенного сока, чтобы поднять концентрацию алкоголя в крови примерно до 0,08% - законного предела для вождения в Англии, Уэльсе, Северной Ирландии и многих штатах США — а в другом случае они оба получили безалкогольный напиток.

После предоставления оценок привлекательности фотографий их попросили выбрать, с кем из этих людей они больше всего хотели бы взаимодействовать в будущем эксперименте.

Исследование, опубликованное в Журнале исследований алкоголя и наркотиков, не обнаружило, что алкоголь меняет восприятие привлекательности других людей.

"Но мы обнаружили, что после употребления алкоголя люди с большей вероятностью выбирали взаимодействие с людьми, которых они считали наиболее привлекательными" , — пишут авторы.

Действительно, пьяные участники в 1,71 раза чаще выбирали одного из четырех самых привлекательных кандидатов, с которыми потенциально могли бы встретиться в будущем исследовании, по сравнению с теми, когда они были трезвыми.

"Их результаты, по сути, показывают, что, хотя интоксикация, возможно, и не сменила их представление об окружающих, но при этом добавила смелости, поскольку люди с большей вероятностью взаимодействовали с привлекательными другими людьми" , — говорят ученые.

Учитывая влияние алкоголя на зрительную обработку и когнитивные функции, вполне возможно, что результаты изменятся при более высоком уровне интоксикации, оговорили исследователи.