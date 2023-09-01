Сработает ли на практике экстрадиция "уклонистов" в Украину – объяснение юриста

Украинские правоохранители могут запросить экстрадицию людей, выехавших за границу по поддельным документам ВЛК, практически в любой стране мира, ранее заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. ﻿Как может работать механизм экстрадиции, рассказал юрист Сергей Савинский, пишет Катерина Гончарова, РБК-Украина.

В Украине и раньше действовал механизм экстрадиции в отношении лиц, совершивших то или иное уголовное правонарушение, напоминает Савинский.

"Чтобы инициировать уголовное дело, нужно доказать, что выводы военно-врачебной комиссии с 24 февраля 2022 года были поддельными. И определить, что выданные военнообязанными справки были подделаны и они либо получили отсрочку, либо вообще были исключены из военного учета. И затем, используя поддельную справку, уехали за границу. Тогда в отношении их будет инициировано уголовное производство" , – объясняет он.

Здесь есть как минимум два варианта уголовного производства: либо за использование подложной справки, либо за незаконное пересечение границы.

"Пожалуй, более правильно квалифицировать именно в контексте поддельной справки. Поскольку они будут подозреваемыми в уголовном производстве, то у них может быть применен механизм экстрадиции. И в отношении таких лиц будет подан запрос в страну – место их пребывания, если у Украины есть соответствующие договоренности с той страной, где они находятся" , – добавляет юрист.

Этот механизм может быть запущен, но как именно это будет работать на практике, пока трудно сказать, говорит юрист.

"Это с одной стороны может восприниматься как определенный популизм. С другой стороны, запрос, фронта на человеческий ресурс очень большой. Поэтому, возможно, такие действия действительно будут происходить. По этому поводу очень много разных информационных поводов, и прогнозы делать трудно. Хотя все возможно быть, особенно в такое время. Чтобы это активно заработало, нужна и политическая воля" , – говорит он.

Юрист допускает, что сначала механизм экстрадиции "уклонистов" могут применяться в каких-то громких медийных случаях. Впрочем, чтобы это заработало, дополнительных норм разрабатывать не нужно: экстрадиция подозреваемых в совершении преступления и так действует.

"Механизм есть, возможно, нет только политической воли и акцента правоохранительного сектора на эту ситуацию. Ведь в стране действительно есть многое заниматься, кроме уклонистов. Но вопрос работы ВЛК и того, какие там реализуют коррупционные схемы, очень болезненный. Кроме борьбы с внешним агрессором и возобновления контроля над оккупированными территориями, борьба с коррупцией тоже должна быть одним из приоритетов. Поэтому акцент на этом я считаю правильным" , – объясняет Сергей Савинский.

Однако он считает, что реализация такой схемы затянется на долгие годы.