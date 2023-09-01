Как будет происходить индексация пенсий и перерасчет субсидий – Минсоцполитики

Индексация пенсии в 2024 году будет несмотря на риски для государственных финансов из-за полномасштабного вторжения России в Украину. Размер субсидии Пенсионный фонд пересчитает автоматически. Об этом рассказала первый заместитель министра социальной политики Дарья Марчак в эфире "Украинского радио", сообщает Укринформ.

"Индексация пенсий должна происходить ежегодно с 1 марта. Но во время полномасштабной войны существует значительное количество рисков для государственных финансов. Несмотря на это, с 1 марта 2024 года должна происходить индексация. Правда, точно говорить о сроках можно будет только после утверждения государственного бюджета" , - сказала Марчак.

По ее словам, величина индексации будет зависеть от уровня инфляции: " Размер индексации и темп роста средней заработной платы являются двумя показателями, которые определяют размер индексации в соответствии с законом. Об этом можно будет говорить в начале 2024 года после поступления статистических данных за 2023 год" .

Марчак заверила, что государство полностью выполняет все свои обязательства по выплате пенсий гражданам на временно оккупированных территориях и проживающим за границей.

"Если человек имеет право на пенсию, то начисления производятся. Вопрос состоит в том, имеет ли человек возможность физически снять деньги с карты, если он проживает на временно оккупированной территории. Вот на это мы повлиять не можем" , - отметила чиновник.

Она отметила, что в отношении граждан, находящихся за границей, были определенные технические вопросы, когда человек приобретал пенсионный возраст, находясь уже за границей. В начале августа официально разрешили обращаться за помощью в оформлении пенсий через консульские учреждения.

"По действующему законодательству предполагалось, что лицо для оформления пенсии должно физически обратиться в отделение Пенсионного фонда. Были внесены изменения в постановления Кабмина, которые разрешили гражданам обращаться за назначением или возобновлением пенсии, если, например, лицу прекращают (выплату, начисление — ред.) пенсию, если она получала ее через "Укрпочту", а сейчас "Укрпочта" не доставляет пенсии на временно оккупированные территории.

Мы ввели механизмы, чтобы люди могли обращаться удаленно для назначения или возобновления выплат пенсии через действие с применением действия. Подписи, через электронный кабинет Пенсионного фонда. Есть возможность обратиться также в Пенсионный фонд через видеосвязь" , – пояснила Марчак.

Что касается субсидий, добавила она, то никаких изменений не произошло.