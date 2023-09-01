Украинцы стали больше покупать новые авто – ассоциация

В августе украинцы приобрели 5,8 тысячи новых легковых авто, что почти вдвое больше, чем в такой же период 2022 года. По отношению к июлю потребительская активность увеличилась на 9%.

Об этом сообщает профильная ассоциация "Укравтопром".

Наибольшим спросом в августе пользовались автомобили марки Toyota, которых было зарегистрировано 1118 шт. По сравнению с прошлым годом августовская реализация новых Toyota в Украине увеличилась на 49%.

Второй по популярности была марка Volkswagen, регистрации автомобилей которой выросли почти в четыре раза до 611 единиц.

На третьей позиции в рейтинге Renault – 501 авто. Покупки французских авто выросли на 143%.

На четвертом месте BMW – 433 автомобиля (+120%).

Спрос на автомобили Skoda вырос на 145% в годовом исчислении – до 394 автомобилей. Производитель занял пятое место.

В то же время бестселлером на рынке новых легковых автомобилей в августе стал Renault Duster – 473 регистрации.

Всего с января по август 2023 украинцы приобрели и поставили на учет более 38 тысяч новых легковых авто, что на 56% больше, чем за аналогичный период прошлого года, отметили в "Укравтопроме".