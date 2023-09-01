Гривны образца до 2003 года выйдут из обращения: как обменять
У украинцев остался месяц, чтобы обменять мелкие монеты и банкноты гривны старых образцов до 2003 года, которые будут изъяты из наличного обращения. Об этом заявили в Национальныом банке, сообщает Экономическая правда.
Речь идет о разменных монетах номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек и банкнотах номиналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 и 200 гривен образцов до 2003 года всех годов выпуска.
Как сообщают в НБУ, осуществить их обмен можно до 30 сентября 2023 года включительно.
"После этого они уже не будут обмениваться", - отметили в Нацбанке.
Для обмена следует обращаться в Национальный банк Украины по адресам:
- у Киеве: Контрактовая пл., 2А;
- у Днепре: ул. Воскресенская, 13;
- у Львове: ул. Коперника, 4;
- в Одессе: ул. Ришельевская, 8;
- у Харькове: Театральная пл., 1;
- у Хмельницком: ул. Владимирская, 91.
Можно также обращаться в уполномоченные банки: АО "Ощадбанк", АО КБ "ПриватБанк", АО "Райффайзен Банк", АО "ПУМБ". Актуальную информацию, в каких отделениях и филиалах можно осуществить обмен, нужно узнавать на официальных сайтах этих банков.
Обменять такие разменные монеты и банкноты на другие монеты и банкноты всех номиналов, находящихся в обращении, в суммах, кратных 10 копейкам (для разменных монет), граждане смогут без взимания платы за проведение такого обмена.