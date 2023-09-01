Буданов: Кучма оставил Украине 10 Ту-22, их "порезали" при Ющенко

В свое время, когда Украина распиливала на металлолом и отдавала россиянам стратегические ракетоносцы, тогдашний президент Леонид Кучма все-таки оставил на вооружении 10 бомбардировщиков Ту-22М3 и ракеты к ним. Но и эти "тушки" также уничтожили вскоре после прихода к власти Виктора Ющенко. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов в интервью Наталье Мосийчук на канале "1+1", сообщает Лига.net.

Кучма – второй президент Украины, проработал на посту два срока подряд, с 19 июля 1994 по 23 января 2005 год.

По мнению главы ГУР, главное, чего не хватало Украине с 1991 года, – это общенациональной стратегии, в том числе в сфере безопасности.

Буданов напомнил, что часть бомбардировщиков и ракет, которыми Россия бьет по Украине сейчас – те, которые Украина сама ей отдала в качестве оплаты за газ.

"Я уже не упоминаю ядерное оружие, которым нас сейчас и пугают. Интересный факт: в Украине было около 70 штук Ту-22 всех модификаций, из них половина были в новейшей на то время модификации М3, – как раз той, которая часто по нам бьет ракетами Х-22. Мы в итоге свои порезали, Ту-95 и Ту-160 отдали РФ, ракеты Х-55 тоже отдали. Х-22, кстати, кажется, тоже отдали. А остальные уничтожили у нас, утилизировали за бесценок" , – продолжил глава разведки.

Учитывая все это, добавил он, "есть интересный момент: как бы там ни было, а Кучма оставил тогда десять самолетов Ту-22М3, новейших дальних бомбардировщиков, и значительное количество вооружения к ним".

"Сказал: "Ну, 10 штук, это же, в принципе, немного в сравнении с 70-тью, но этого абсолютно достаточно, чтобы гарантировать безопасность. Потому что это серьезное, мощное оружие с дальним вооружением, которое обеспечит нам безопасность". И после перемены власти почти сразу же эти 10 самолетов были уничтожены" , – подчеркнул Буданов.

Ту-22М3 может нести три противокорабельные сверхзвуковые крылатые ракеты Х-22/Х-32 c боевой частью до тонны и дальностью поражения до 600 км.

Исходя из одного этого примера, "кому и какие" следует предъявлять претензии, задал Буданов вопрос:

"Тому, кто уничтожил 70, или тому, кто последние 10? Или тому, кто вообще отказался от всего? Или, может, самому себе, что не сделали что-то лучше за это время? Риторические абсолютно вопросы".