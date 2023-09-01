Минэнерго: Украинская газотранспортная система готова работать без газа из РФ

Украинская газотранспортная система и подземные хранилища газа готовы работать в условиях нулевого транзита российского газа. Об этом заявили в министерстве энергетики, сообщает Новое время.

Такую независимую техническую оценку дала международная єкспертная группа после проведения моделирования работы ГТС и ПХГ по потенциальным сценариям в случае атак врага на газовую инфраструктуру, других чрезвычайных ситуаций и остановки транзита российского газа.

В министерстве добавили, что стресс-теста подтвердила надежность транспортировки и хранения газа даже в условиях военного риска и повреждения основных активов, указывают в министерстве.

Все сценарии моделируют выход из строя различных комбинаций критически важных объектов операторов. Анализ также учитывает данные об атаках на объекты в 2022/2023 годах, структуре, характеристиках повреждений в разных регионах Украины.