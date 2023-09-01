Зеленский рассказал, от чего будет зависеть путь деоккупации Крыма
Вопросы деоккупации Крыма можно решить военным или дипломатическим путем. Все будет зависеть от поведения врага. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на открытии бизнес-форума Европейского дома Амброзетти в Италии, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.
Как отметил президент, без полной деоккупации Крыма, Донбасса и других территорий - в Украине и на европейском пространстве не может быть устойчивого мира. Как и остальные цивилизованные страны - Киев никогда не признает российскую оккупацию.
"Это можно решить дипломатическим или военным путем (вопрос освобождения Крыма, - ред.). Российские войска должны оставить полуостров без дальнейшего давления, это сохранит жизни", - пояснил президент.
Освобождение Крыма
Ранее руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов заявлял, что Украина обязательно освободит Крым от российских захватчиков, однако для этого потребуется проведение наземной операции.
В частности о военном пути деоккупации заявлял секретарь СНБО Алексей Данило. "
Только выгнав ее (Россию, - ред.) с территории Крыма, сместив ее в Азовском море, мы будем понимать, что наше государство будет иметь определенные гарантии безопасности на определенный промежуток времени", - пояснил секретарь СНБО.