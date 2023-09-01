Украина четвертый день импортирует электроэнергию - "Укрэнерго"

В четверг, 31 августа, НЭК "Укрэнерго" принимало аварийную помощь из энергосистем Румынии и Словакии. Это уже четвертый день подряд, когда Украина прибегает к таким мерам, сообщает Новое время.

Отмечается, что 31 августа, несмотря на снижение среднесуточной температуры почти на 5 °C, вечерний максимум потребления был всего на 3% ниже абсолютного летнего рекорда, который зафиксировали 29 августа.

"Укрэнерго" сообщает, что "это очень много" для энергосистемы, поскольку из-за повреждений и ремонтов возможности электростанций по производству электроэнергии ограничены.

Общий объем аварийной помощи составил 600 МВт-ч.

В компании напомнили, что аварийная помощь не является коммерческим импортом и используется в качестве последней и самой дорогой меры экстренного реагирования для балансировки энергосистемы, которая не требует отключения потребителей.

При этом в пятницу, 1 сентября, объем импорта электроэнергии из Словакии и Молдовы достиг 1300 МВт-ч. Экспорт отсутствует.

"Укрэнерго" призывает украинцев экономно потреблять электроэнергию.