Буданов: В руководстве РФ единицы выступают за войну

Руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов утверждает, что среди тех, кто принимает решения в России, почти нет людей, выступающих за продолжение войны.﻿﻿, сообщает Украинская правда.

Об этом он заявил в интервью каналу "1+1".

"В России среди тех, кто реально принимает решения, тех кто выступает за войну в прямом смысле остались единицы. Все понимают это крах и, что чем быстрее это завершить, тем лучше" , – сказал керівник ГУР.

Буданов также рассказал, что для Украины хорошо, когда в России снимают с должностей чиновников и военных, которые рассказывают о реальной ситуации.