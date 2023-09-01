Буданов: В руководстве РФ единицы выступают за войну
Руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов утверждает, что среди тех, кто принимает решения в России, почти нет людей, выступающих за продолжение войны., сообщает Украинская правда.
Об этом он заявил в интервью каналу "1+1".
"В России среди тех, кто реально принимает решения, тех кто выступает за войну в прямом смысле остались единицы. Все понимают это крах и, что чем быстрее это завершить, тем лучше", – сказал керівник ГУР.
Буданов также рассказал, что для Украины хорошо, когда в России снимают с должностей чиновников и военных, которые рассказывают о реальной ситуации.