Ветроэлектростанция Ахметова отказалась от "зеленого" тарифа

Тилигульская ветроэлектростанция с 1 сентября отказалась от посредничества "Гарантированного покупателя" и начала продавать электроэнергию на рыночных условиях, сообщает Лига.Бизнес.

Выход из балансирующей группы "Гарантированного покупателя" позволяет компаниям возобновляемой энергетики получать доходы, сопоставимые с размером зеленого тарифа, пояснила ДТЭК.

"Сейчас ценовая конъюнктура на рынке позволяет своевременно получать необходимый объем средств для поддержки стабильной работы станции в отопительный сезон и осуществления расчетов с кредиторами" , – заявил генеральный директор ДТЭК ВИЭ Александр Селищев.

Продажа электроэнергии ВЭС будет производиться через компанию Д.Трейдинг. Законодательство также разрешает компаниям в любой момент возвращаться в ГП "Гарантированный покупатель" и работать по зеленому тарифу.

"Либерализация рынка электрической энергии, снятие ценовых ограничений, открытие экспорта и т.д. будет иметь стимулирующий эффект выходить на рынок для большинства производителей из ВИЭ, которые сейчас получают лишь 40-45% оплаты от "Гарантированного покупателя", и при этом остальные долги могут быть оплачены через год-два" , – подчеркнули в ДТЭК.

Первую очередь Тилигульской ветряной электростанции компания ДТЭК ВИЭ запустила 18 мая 2023 года. Годовая прогнозируемая генерация электроэнергии составляет 390 млн кВт-ч. Проектная мощность ДТЭК Тилигульская ВЭС (четыре очереди) – 500 МВт и 83 ветротурбины. Компания планирует достроить ВЭС до планируемой мощности.

Прогнозируемое годовое производство электроэнергии полностью достроенной ВЭС будет составлять 1,7 млрд кВт-ч.