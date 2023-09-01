ОП: Украина оспорит запрет на экспорт зерна в ЕС, если его продлят

Украина будет оспаривать запрет на экспорт зерна в пять стран Европейского Союза, если он будет продлен после 15 сентября, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква в интервью Bloomberg.

"Если Еврокомиссия продлит свое решение по импорту зерна из Украины, мы будем жаловаться в арбитражную комиссию по нашему соглашению (об ассоциации, - ред.)" , - заявил Жовква.

Правила арбитража связаны с Соглашением об ассоциации 2014 года между Украиной и ЕС.

Запрет на экспорт, введенный Польшей и четырьмя другими странами-членами ЕС, стал редкой точкой разногласий между Украиной и некоторыми из ее самых сильных сторонников против российского вторжения. Киев заявляет, что ограничения, введенные в ответ на протесты по поводу резкого падения цен на зерно, ставят под угрозу важнейшую линию экспорта.

Жовква выделил Польшу, которая вместе с Венгрией предупредила, что введет односторонние ограничения, если меры ЕС не будут продлены. Будучи верным союзником Украины, Польша первой ввела запрет перед лицом демонстраций фермеров, жалующихся на избыток зерна, оказывающий давление на цены - центральный политический вопрос накануне октябрьских выборов.

Если Варшава в этом месяце начнет действовать самостоятельно, Еврокомиссия должна будет принять правовые меры против нарушений единого рынка ЕС, сказал чиновник Офиса президента.

"Комиссия должна отреагировать" , - сказал Жовква.

Напомним, в апреле Польша первой из стран Восточной Европы запретила ввоз продовольствия из Украины. Затем это решение было оформлено решением Еврокомиссии, которая в мае 2023-го запретила импорт украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника в Польшу, Словакию, Румынию, Венгрию и Болгарию.

Запрет действует до 15 сентября, однако еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский поддержал продление запрета на импорт украинского зерна в пять приграничных стран до конца 2023 года.