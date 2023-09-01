России на восстановление сил после войны требуется 10 лет – Буданов
В России после поражения в развязанной ею войне против Украины из-за некоторого появятся реваншистские настроения. Такое мнение высказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью Натальи Мосейчук на "1+1", сообщает Укринформ.
"России нужно будет восстанавливаться в военном аспекте около 10 лет. Как раз 10 лет – это нормальный период, чтобы все это переосмыслить и начать заново готовить реванш. Но у нас минимально будет 10 лет", - отметил он.
По мнению Буданова, Украина не сможет полностью отгородиться от России и забыть об этом государстве раз и навсегда.
По его словам, после победы Украины в каком-то видоизмененном виде, но часть РФ все-таки останется рядом.
"Поэтому с Россией будет связано еще много работы", – заявил Буданов.
В то же время руководитель ГУР подчеркнул, что победа Украины является свершившимся фактом, и вопрос только в том, когда она наступит.
"Я не являюсь философом или каким-то политологом. Я практик. И во многом именно от нас зависит, как быстро наступят те или иные события и в конце концов придет победа. Каждый должен сделать все, чтобы победа была достигнута", - отметил Буданов.