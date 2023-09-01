России на восстановление сил после войны требуется 10 лет – Буданов

В России после поражения в развязанной ею войне против Украины из-за некоторого появятся реваншистские настроения. Такое мнение высказал начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью Натальи Мосейчук на "1+1", сообщает Укринформ.

"России нужно будет восстанавливаться в военном аспекте около 10 лет. Как раз 10 лет – это нормальный период, чтобы все это переосмыслить и начать заново готовить реванш. Но у нас минимально будет 10 лет" , - отметил он.

По мнению Буданова, Украина не сможет полностью отгородиться от России и забыть об этом государстве раз и навсегда.

По его словам, после победы Украины в каком-то видоизмененном виде, но часть РФ все-таки останется рядом. "Поэтому с Россией будет связано еще много работы" , – заявил Буданов.

В то же время руководитель ГУР подчеркнул, что победа Украины является свершившимся фактом, и вопрос только в том, когда она наступит.