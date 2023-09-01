Кабмин разрешил выезд за границу еще одной категории украинцев

Кабинет министров разрешил выезжать за границу студентам или курсантам, которые получают образование по авиационным специальностям. Но для этого должно быть несколько условий.﻿ Об этом заявил представитель Кабинета Министров в Верховной раде Тарас Мельничук, пишет Елизавета Драбкина, РБК-Украина.

Так, правительство разрешило пересекать госграницу в случае введения военного положения студентам или курсантам, которые обучаются по авиационным специальностям и не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации.

Таким лицам можно выезжать за пределы Украины, если они нуждаются в практической летной подготовке в иностранных учебных заведениях или в авиационных школах в связи с закрытием воздушного пространства нашего государства.

Запрет на выезд из Украины

Напомним, что из-за военного положения в Украине мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не могут выезжать из страны. Выезд разрешен только при таких основаниях, как непригодность к военной службе, наличие трех несовершеннолетних детей, приемных детей, уход за лицами с инвалидностью и еще ряде причин.

В частности, недавно Кабмин разрешил выезжать за границу родственникам погибших в АТО.

Также отметим, что в январе правительство одобрило постановление, запрещающее на период военного положения выезд госслужащих за границу без уважительных причин.

Таким образом, нардепы, чиновники, представители местных властей, прокуроры, судьи и многие другие должностные лица могут пересекать государственную границу только в случае служебных командировок. Однако в постановлении есть ряд исключений.