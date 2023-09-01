Облгазы Фирташа потеряли лицензии на распределение еще в трех областях

Группа "Нафтогаза" с 1 сентября получила лицензию на распределение газа в Киевской, Житомирской и Львовской областях, где раньше работали облгазы из связанной с Дмитрием Фирташем группы "РГК" (104.ua). Об этом говорится в постановлении Национальной комиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг №1596 от 31 августа 2023 года, сообщает Лига.Бизнес.

Этим решением регулятор остановил лицензии АО "Киевоблгаз", АО "Житомиргаз" и АО "Львовгаз" и отдал их компании "Газораспределительные сети Украины", входящей в группу Нафтогаза.

Теперь услуги по распределению газа на территории этих областей будут предоставлять соответствующие филиалы ООО "Газораспределительные сети Украины".

Кроме того, НКРЭКУ установила с 1 сентября 2023 года тарифы на услуги по распределению природного газа для Киевского, Львовского и Житомирского филиалов "Газсетей" – соответственно на уровне 1,49, 1,69 и 1,70 грн за куб. м в месяц (без НДС).

Ранее "Газсети" получили лицензирование в пределах Кировоградской, Харьковской областей с городом Харьков и частью Днепропетровской области (Днепр и Кривой Рог). По данным Минэнерго, количество клиентов национального оператора газораспределительных сетей составило 4 млн абонентов.