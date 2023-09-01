В ЕС планируют представить предложения по расширению в октябре

Еврокомиссар по вопросам расширения и соседства Оливер Вархеи рассказал о подготовке предложений по расширению ЕС, которые планируют представить в октябре, сообщает Европейская правда.

По его словам, ожидается, что именно в октябре Еврокомиссия представит свои ежегодные отчеты о прогрессе всех стран, находящихся в процессе вступления в ЕС.

"Мы готовы выступить со смелыми предложениями и с новыми идеями" , – сказал Вархеи.

Еврокомиссар также отметил, что план расширения, который будет представлен в следующем месяце, ускорит интеграцию кандидатов в ЕС.

"Он будет включать все – от реформ в сфере верховенства права, демократии, экономических реформ и интеграции, улучшения инвестиционного климата и до предоставления – что также важно – необходимой финансовой поддержки для преодоления разрыва в развитии до того, как эти страны станут членами ЕС" , – подчеркнул Вархеи.

Этот шаг будет включать увеличение фондов ЕС для стран-кандидатов на вступление и предоставление раннего доступа к определенным сферам политики блока.