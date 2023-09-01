Зеленский презентовал образовательное приложение "Мрия"
1 сентября Президент Украины Владимир Зеленский презентовал для украинских школьников, их родителей и педагогов инновационный образовательный проект "Мрия", сообщает Украинская правда.
Об этом сообщает Офис Президента.
Цель проекта, как отмечают на сайте, – дать ребенку его личное образовательное пространство и уникальный алгоритм развития.
Приложение будет помогать ребенку, родителям и учителям эффективнее ориентироваться в учебном процессе и вне его.
В частности, в приложении есть контент для учеников, расписание, план дня, "Мечта ID" – цифровой контент для ребенка, анализ успеваемости ребенка, общение между учителем и родителями, материалы для обучения, уведомления о воздушной тревоге и в частности для родителей, которым можно отправить сообщение, когда ребенок в укрытии.
Зеленский также отметил, что почти миллион украинских детей будет учиться онлайн. Еще почти миллион в смешанном формате, большинство в Украине. И за отношение сделает учебный процесс легче для всех.
"Очень важно, что "Мрия" наконец сделает жизнь учителей легче. Убираем максимум бумажек. Всевозможные формы, которые сейчас надо заполнять. Максимум внимания учителя – тому, чтобы учить, а не тратить время"
Впоследствии к "Мечте" планируют всю образовательную систему, дошкольные учреждения и больше помощи родителям. Проект планируют масштабировать на другие учебные заведения Украины.
Предыстория:
- 31 августа в вечернем обращении Зеленский анонсировал образовательные новации для школьников.
- МОН вместе с ЮНИСЕФ разработали рекомендации по организации программ по восполнению образовательных потерь для учебных заведений, общественных организаций, органов управления образованием и тому подобное.
- В Киеве учебный год 2023/2024 года продлится с 1 сентября по 31 мая.