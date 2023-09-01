Крупного мобильного оператора могут оштрафовать за неготовность к блэкаутам

Мобильного оператора lifecell могут оштрафовать из-за неготовности к блэкаутам, сообщает Новое время.

Телеком-регулятор может оштрафовать мобильного оператора lifecell за неполную готовность сетей в Ровенской области к 3-суточному блэкауту.

Об этом говорится в сообщении Нацкомиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций (НКЭК).

Недавняя проверка регулятором сетей компании lifecell в Ровенской области показала готовность к обеспечению связью менее 50% критически важных объектов из необходимого минимума в условиях 3-суточного блэкаута.

У мобильного оператора есть 20 дней, чтобы устранить данные нарушения. Если оператор не выполнит эти требования, будет рассматриваться вопрос о наложении штрафных санкций на оператора согласно нормам Закона об электронных коммуникациях.

Всего с января 2023 года регулятор провел восемь неплановых проверок операторов в ряде областей Украины, в частности:

ЧАО Киевстар в Киевской, Львовской, Одесской;

ЧАО ВФ Украина в Киевской, Львовской, Одесской;

ООО Лайфселл в Киевской, Львовской, Одесской и Ровенской.

В ходе проведения соответствующих мероприятий надзора были выявлены нарушения у всех трех операторов мобильной связи. Подробно с результатами мероприятий государственного надзора, в частности всех вышеупомянутых проверок, можно ознакомиться здесь.

Ранее мобильный оператор Vodafone Украина отчитался о росте капинвестиций на 75%. Потратили больше 2 млрд грн на ремонты и подготовку к зиме.