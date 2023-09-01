Ермак: Украина вернула из российского плена группу детей

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил о том, что Украина вернула домой из российского плена группу детей, сообщает РБК-Украина.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, за последнюю неделю из России удалось вывезти 11 детей.

"Мы работаем над тем, чтобы находить похищенных детей и возвращать их домой" , – написал он.

Он отметил, что в Украине разработаны механизмы для реинтеграции и адаптации похищенных Россией детей, которых удалось вернуть.

РФ похищает украинских детей

С начала полномасштабной войны Россия массово депортирует украинских детей с временно оккупированных территорий. Их вывозят в Крым, РФ или Беларусь якобы на "оздоровление" или на отдых в лагерях.

Дело о депортации украинских детей Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и омбудсмена Марии Львова-Белова.