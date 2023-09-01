Кулеба: Партнеры Украины знают реальную ситуацию с контрнаступлением

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что партнеры Украины знают реальную ситуацию с контрнаступательными действиями, а утверждения об их якобы медленных темпах обескураживают украинских военнослужащих, сообщает Европейская правда.

Об этом Кулеба рассказал в интервью ведущей CNN Кристин Аманпур в пятницу.

Глава МИД отметил, что Украина не терпит поражение, а "движется вперед". Тем, кто критикует скорость украинского контрнаступления, он посоветовал подумать о солдатах, которые воюют.

"Что вы чувствуете, когда возвращаетесь с боевого задания, берете телефон, открываете его и начинаете читать, что все умные люди говорят, какие вы медленные и что вы делаете недостаточно хорошо?" – сказал Кулеба.

"Ты только что потерял двух своих друзей. Тебя чуть не убили. Ты прополз километр на животе, разминируя поле. Ты пожертвовал собой – взял этот проклятый русский окоп в ожесточенном бою. А потом вы читаете, что кто-то говорит: "Ребята, вы слишком медленные", – добавил он.

Министр подчеркнул, что партнеры Украины, и Соединенные Штаты в частности, "понимают, что все движется в правильном направлении".

"И они понимают, что нет никакой трагедии или какого-то замедления. Так происходит просто потому, что это трудно. Это тяжелая борьба", – подчеркнул Кулеба.

Накануне глава МИД посоветовал критикам "медленного" контрнаступления "заткнуться" и самим отправиться на фронт в Украине.

По данным эстонской разведки, силы обороны Украины смогли прорвать позиции оккупационной армии РФ на переднем крае в Запорожской области. Однако там считают, что ВСУ будет очень сложно добиться результатов на оперативном уровне – то есть перерезать сухопутный коридор в Крым.